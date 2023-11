V hudi prometni nesreči umrla oseba

Na cesti Novo mesto-Metlika se je pri naselju Dolnja Težka Voda v četrtek zvečer zgodila huda prometna nesreča, v kateri je po prvih podatkih umrla oseba, še tri so bile poškodovane. Zaradi nesreče je bila cesta več ur zaprta, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Do nesreče je prišlo, ko so trčili dve osebni in eno tovorno vozilo.

Gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so s tehničnim posegom iz vozila rešili tri osebe in pomagali pri oživljanju. Reševalci Nujne medicinske pomoči Novo mesto so na kraju oskrbeli štiri osebe in jih pripeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, ena oseba je umrla, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.