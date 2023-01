Bitka za civilizacijo

V nadaljevanju preberite:

Neoliberalna politika, ki zdravje podreja privatizaciji, trgu in profitu, pozablja, da bi moralo imeti investiranje v zdravje prednost pred povečevanjem bogastva posameznikov. Težko je namreč upravičiti, da imajo pred zdravjem (ljudi) prednost finančne naložbe, vojaška oprema in materialna infrastruktura ali izgovori, da si lahko dostojno zdravstveno oskrbo države privoščijo samo v dobrih ekonomskih časih. Brez zdravja se lahko poslovimo od produktivnosti in v končni posledici tudi od civilizirane družbe, ki bi si zaslužila tako ime.

Družbe, ki v svoji družbeni pogodbi na prvo mesto ne postavljajo zdravja, se v civilizacijskem pogledu za dobrih petsto let vračajo v preteklost.