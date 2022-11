Oddelki se zapirajo po vsej Evropi, ker sester enostavno ni

V intervjuju preberite še:

Paul de Raeve: V britanskem združenju NHS, ki povezuje medicinske sestre, so ugotovili, da je med in po pandemiji 40.000 medicinskih sester zapustilo poklic. V Evropski uniji 30 odstotkov medicinskih sester izrazi namero, da bodo zapustile poklic v tem letu. To je pokazala raziskava, ki smo jo naredili.

Danes vemo, da ne gre zgolj za namero. Odšle so. Številne medicinske sestre so se izpisale iz registra medicinskih sester. To pomeni, da ne iščejo službe, ki bi jo opravljale kot medicinske sestre, temveč so izstopile iz poklica. V tem poklicu zanje ni bilo mogoče vztrajati. To je šele začetek. Po vsej EU se oddelki zapirajo, ker sester enostavno ni.

Sestre so ob pacientih sedem dni v tednu, štiriindvajset ur na dan. Brez prestanka. Ni več običajnih izmen. Vedno so nadure. Razmerje med številom sester in pacientov se izrazito slabša. Včasih so sestre na oddelku same s tridesetimi pacienti. Voda sega do tu (z dlanjo pokaže nad usti). Če bi bila nižja, bi še lahko stali na nožnih palcih. Pa to ni več mogoče. V takih razmerah sestre rečejo: Predam se. Ne morem več.

Razmere za delo so se spremenile. Ne veš, kdaj se služba konča, ne veš, kdaj se začne. Žena je tudi medicinska sestra. Dela na kardiologiji. Vstaja ob petih zjutraj. Pred šesto zvečer ne pride domov. Vsak dan. Zadnja tri leta. Tako ni mogoče nadaljevati.

**

Plače medicinskih sester v evropskih državah se seveda razlikujejo. A kakorkoli obračamo, če upoštevamo tveganje, prizadevanja, razmere za delo, so plače bistveno prenizke. Ponekod v vzhodni Evropi medicinske sestre zaradi obupnih plač opravljajo še eno ali dve dodatni službi.

**

Spol je lahko razlog. Vendar mislim, da gre za napačno vrednotenje poklica. Moje primerjave kažejo, da se vlade lažje odločijo za dvig plače učiteljicam kot medicinskim sestram. Vlade se hitro odločijo, da bodo dvignile plačo zdravnikom.

Kar delajo medicinske sestre, je za marsikoga nekaj samoumevnega. V marsikateri državi medicinske sestre vidijo kot služkinje. To je razlog, da se morajo organizacije, ki zastopajo interese medicinskih sester, boriti za mesto za pogajalsko mizo z vlado. Zdravniki imajo boljši dostop do omizja, za katerim se odloča. Prej so povabljeni za mizo. Sester ne vabijo za to mizo. Ponavljam: mesto za mizo, kjer se sprejemajo odločitve, si morajo izboriti.

Opomba avtorja: Tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je napovedal, da se bo udeležil blejskega srečanja. A ga potem zaradi pogajanj z zdravniškim sindikatom ni bilo.