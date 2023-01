Zdaj in ob naši bolni uri

V torek smo bili na Trgu republike v Ljubljani priče dogodku, ki so ga označili za sploh prvo stavko pacientov. To je bila manifestacija čvrstih tez o ohranitvi oziroma ponovni vzpostavitvi javnega zdravstva. Bilo je tudi srečanje, na katerem smo videli predsednika vlade Roberta Goloba strinjati se s protestniki zoper početje zasebnega zdravništva prav v času, ko je zdravstveni minister z njegovim mandatom sklepal sporazum z vidno zadovoljnimi sindikalisti Fidesa. V trku več svetov se je v torek pokazalo, kako pomembna nevralgična točka družbe je postalo javno zdravstvo. Pokazalo se je tudi to, da civilna družba lahko podre domine, ki so jih zainteresirani lobiji postavljali desetletja. In zato so bržkone prišle prve diskvalifikacije tistih, ki so se postavili v obrambo dosedanjega sistema …

V besedah in skupnih imenovalcih

Če bi iskali ključno besedo in hkrati skupni imenovalec zdravstva in dogajanja okrog njega, bi to lahko bila beseda kaos. Če bi iskali dve ključni besedi, ni malo razlogov za pomisel, da bi ti besedi bili programirani kaos. In če bi iskali sintagmo, ki bi ponazorila smisel in sporočilo protesta, bi ta bila v trditvi, da je zdravje pravica bolnikov, obveza države in ne privilegij zdravnikov. Natanko to je formula, na kateri se razhaja javni interes in za cehovsko privatizacijo zdravstva zainteresirano zdravništvo, ki ga precej očitno podpirata tudi Fides in zdravniška zbornica.

Protestniki so v intervalih na nekaj minut hiteli poudarjati, da njihov angažma ni uperjen zoper zdravnike, ki hočejo delati v korist zdravja ljudi in v okviru javnega zdravstva. Ne le, da bi tem s kritiko naredili krivico, jim okrnili ugled, povedati so jim hoteli, da so v dobrih namerah uresničevati z ustavo zajamčene pravice državljanom vedno na isti strani. Potem so v nekoliko šibkejši maniri hiteli zagotavljati, da ne stavkajo proti vladi, kajti da gre za sistemski problem, ki se vleče že desetletja. Pričakujejo pa, da bo čim prej sprejela ukrepe, ki bodo ustavili razgrajevalni proces in ga obrnili v ozdravitev javnega zdravstva.

Na koncu, in to je bistveno, so postavili pet jasnih zahtev, nanje pripeli uro, merilec časa, in povedali, da je nameravana predstavitev novega sistema šele v letu 2024 nesprejemljiva, kajti do tedaj bo zdravstveni sistem lahko že zrušen. Prva zahteva, če jih poudarimo, je bila, da je vsem (predvsem izbrisanim) pacientom treba takoj zagotoviti dostop do osebnega zdravnika. Druga je bila, da je treba odpraviti dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Tretja, da je treba prekiniti delo zdravnikov v dvojni praksi (dvoživkarstvo), četrta, da je treba onemogočiti preskakovanje čakalnih vrst, ki jih omogočajo komercialna zavarovanja, in zadnja, peta, da mora javno zdravstvo slediti potrebam pacientov in ne profitom koncesionarjev.

Glavni govornik iniciative Glas ljudstva Dušan Keber je bil pri tem jasen: izhajati je treba iz ustavnih zavez države in pravic državljanov za najširši neprofitno naravnan dostop do zdravja, edino takšna je lahko zaveza družbe do zdravstvenega sistema jutrišnjega dne.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se je simptomatično opavičil ljubljanskemu županu Zoran Jankoviću. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ime česa je igra

Tako se je oblikovala načelna raven, povsem drugače pa je šlo v vsebinski kombinatoriki vpletenih političnih akterjev, med katerimi so razmerja postala povsem nepregledna. Ključno vprašanje za interesno motivirane tako zavarovalniške, zdravniškozasebniške, lobijske kot končno tudi politične akterje je, kako obstoječo kritično klimo v javnosti obrniti tako, da se bo ohranil videz delujočega javnega zdravstva, hkrati pa se ne bodo poškodovali interesi zastavljenega privatizacijskega procesa.

Doslej se je v javnosti operiralo s tezo, da javno zdravstvo ni nujno državno in naj se vzpostavi model, po katerem bo denar sledil pacientom. Pod črto so temelj vseh tovrstnih razprav zdravniške plače, kajti zdravniki menijo, da si v državi zaradi večje pomembnosti poklica, ki ga opravljajo v primerjavi z drugimi javnimi poklici, zaslužijo poseben finančni status. Toda v resnici gre za mnogo več: za vprašanje zdravstvenega sistema, ki se je znašel na udaru neoliberalno-privatizacijskih tendenc, ki jih podpihujejo zasebne zavarovalnice. Slednje so po zahtevi o odpravi dopolnilnega zavarovanja in odpravi preskakovanja vrst z njihovo pomočjo najbolj ogrožene.

Kaos, ki so ga sestavili v enolončnico težav – to so »izbrisani pacienti«, preobremenjenost zdravnikov in nastajanje zasebnih klinik za tako ali drugače javni denar –, ustvarja stisko in družbeno klimo, v kateri naj bi država pod pritiskom stanja popustila in privolila v hibrid. To pomeni, da bi zasebniki in zavarovalnice ohranili prednosti, ki so jih izsilili v kaosu, država bi na hibriden način in s pospeševanjem podjetniško-koncesijske dejavnosti urgentno zagotovila kolikor toliko nemoteno delovanje primarnega zdravstva, dolgoročno pa bi razpadel zdravstveni sistem, kot smo ga poznali in je pomenil eno redkih odlik slovenske družbe.

Potem sta tu še interes in metoda politike

Politična igra, ki spremlja procese, je postala nepregledna in je v resnici vedno manj razumljiva. Kaže se že v razprtem razmerju med predsednikom vlade Robertom Golobom in zdravstvenim ministrom Danijelom Bešičem Loredanom. Tu je zagotovilo, da predsednik vlade ministru za zdravje popolnoma zaupa, še več, da ga v njegovih naprezanjih pri reševanju obstoječega stanja celo občuduje. Sledi njegov pritisk na Loredana, da se je moral (rekel je, da iskreno) opravičiti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, ker ga je pred tem posredno in neposredno okrivil za vzorčno razpadanje javnega zdravstvenega sistema v Ljubljani in nedopustno novo razpisovanje zdravniških koncesij.

V resnici so načela tudi preizkusni kamen cehovskih organizacij zdravništva: zdravniške zbornice, Fidesa, Slovenskega zdravniškega društva, tudi Mladih zdravnikov. Teza civilne družbe je postala jasna.

V mešanih signalih je tako Loredan (ki je sam deloma zaposlen pri zasebniku) izpadel kot branitelj državno-javnega zdravstva, Golob pa narobe, in pri tem si je Loredan prislužil podporo uglednega in vplivnega kolega Erika Breclja. Toda Golob se je v torek udeležil protestnega shoda civilne družbe, Loredan pa ne, še več, pred tem je protestnike označil za tiste, ki »po ulicah kričijo in ustvarjajo izredne razmere«.

Ne glede na mešane signale je ta civilna družba postavila pet kriterijev sprejemljivosti in nesprejemljivosti dejanj, ki so usmerjena v reševanja javnega zdravstva. Rešitev problema »izbrisanih« pacientov, odpravo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, razmejitev javnega in zasebnega zdravstva, odpravo preskakovanja čakalnih vrst in postavitev interesa bolnikov pred profit koncesionarjev so postavili za conditio sine qua non prihodnjih ravnanj.

V resnici so ta načela tudi preizkusni kamen cehovskih organizacij zdravništva: zdravniške zbornice, Fidesa, Slovenskega zdravniškega društva, Mladih zdravnikov, celo Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Teza civilne družbe je postala jasna. Nihče namreč ne nasprotuje zasebnemu zdravstvu, vendar mora to biti strogo razločeno od sistemskega financiranja države, ustavnih pravic bolnikov in strokovnih standardov, ki jih ta skupaj postavlja s stroko.

Na koncu dogajanja namreč stoji ustavna podoba Slovenije in družbena vrednota socialne povezljivosti in solidarnosti. Pred to zahtevo seveda stoji tudi politika, konkretno vladna koalicija. V tem smislu se je znašla pod mikroskopom civilne družbe, kajti osredotočila se je na vprašanje, ali se bo iz programiranega kaosa razvila trajna oblika hibridnega sistema, ki dolgoročno vodi v privatizacijo, ali ponovna vzpostavitev zdravstvenega sistema, kakršnega smo poznali donedavna.