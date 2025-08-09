Bo Putin kdaj poklican na odgovornost za svoja dejanja v Ukrajini?

V nadaljevanju preberite:

Ruskega predsednika pred morebitnim mednarodnim kazenskim pregonom ščitijo politične in pravne varovalke. Vendar nastaja nov mehanizem, ki postavlja hipotetične možnosti za presojo, ali je bil z agresijo na Ukrajino vpleten v hudodelstva.

Sprenevedanje in zavlačevanje ruskega predsednika Vladimirja Putina glede ustavitve ognja in začetka pogajanj o vzpostavitvi miru v Ukrajini je, kot kaže, zaznal tudi ameriški predsednik Donald Trump. Zadnji val ruskih napadov na civilne cilje v Ukrajini je označil za gnusnega. Putinu je postavil rok za prenehanje sovražnosti in v nasprotnem primeru zagrozil s kazenskimi carinami Rusiji in njenim poglavitnim trgovinskim partnerjem.

Vprašanje je, ali bo to Putina zamajalo v njegovem prepričanju, da čas deluje zanj in da bo ob številčni premoči in s potrpežljivostjo prej ali slej v celoti dosegel cilj svoje agresije, tj. popolno prevlado nad sosednjo državo in njen izbris z zemljevida. Putin je v svojih izjavah zelo jasen. Ukrajina je zanj umetna, nelegitimna tvorba. Zanika tako ukrajinsko državnost oziroma suverenost kot obstoj ukrajinskega naroda oziroma ukrajinske identitete.