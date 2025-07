Demokratični žreb in vladavina ljudstva

V nadaljevanju preberite.

Možnost enakopravnega sodelovanja državljank in državljanov pri izboru političnih predstavnikov na svobodnih volitvah predstavlja zelo pomemben civilizacijski dosežek in je eden od temeljev sodobne liberalne demokracije. Vendar se volilna parlamentarna demokracija sooča z vse večjim nezaupanjem ljudi, zlasti glede vloge in načinov delovanja političnih strank (strankokracija). Po mnenju Guya Standinga se namreč krepi finančna in s tem tudi politična moč finančne elite in transnacionalnih korporacij, zlasti z različnimi oblikami obilnih finančnih podpor političnim strankam. Sicer nedvoumni zgodovinski civilizacijski dosežki delovanja volilnih parlamentarnih sistemov torej bledijo.

Priče smo skrajno nevarnemu globalnemu političnemu trendu, ki temelji na politiki moči in skrb vzbujajoči militarizaciji, nespoštovanju mednarodnega prava (vključno z nespoštovanjem ozemeljske celovitosti držav in omogočanjem genocida), okoljsko-podnebni destrukciji planeta in vse večji ekonomski in geografski neenakosti. Obstoječi koncept volilne predstavniške demokracije in njeni rezultati kažejo, da je ogrožena ustavno zagotovljena vladavina ljudstva.