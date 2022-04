Draga Helena ...

V članku preberite:

V Londonu je leta 1690 začel izhajati časopis Athenian Mercury. Urejal ga je John Dunton, ki je zbral skupaj nekaj intelektualcev in skupino poimenoval Atensko društvo. Duntonova ideja je bila skoraj googlovska – časopis, ki je izhajal dvakrat na teden, je objavljal le vprašanja bralcev in odgovore Atenskega društva. Zanimanje je bilo veliko.

Eden od največjih sodobnih fenomenov tako imenovanih zaupnih besed je rubrika Dear Sugar, ki je bila najprej objavljena v spletnem časopisu The Rumps. Iskrene in čustvene odgovore je bralcem ponujala ženska, ki se je predstavljala z imenom Sugar. Rubrika je kmalu postala zelo uspešna in dolgo so se bralci spraševali, kdo je v resnici Sugar, šele kasneje se je pokazalo, da gre za ameriško pisateljico in avtorico romana Divja Cheryl Strayed.