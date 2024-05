Stanovanj premalo od Ljubljane do Dublina

V nadaljevanju preberite:

Cene stanovanj so marsikje po Evropi v zadnjih letih poletele v nebo. Ne le v Ljubljani, s pomanjkanjem ponudbe stanovanj in posledičnimi podražitvami nepremičnin se spopadajo tudi v glavnih mestih Irske, Češke in Madžarske, kjer smo raziskovali tamkajšnje stanovanjske težave.