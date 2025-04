Fantazija o mehko kuhani rajski ptici

V nadaljevanju preberite:

Slovenski volivke in volivci že dovolj dobro vemo, da razpisani referendum zoper sistemsko ureditev področja dodatkov k pokojninam za izjemne umetniške dosežke temelji na laži in hinavščini, skratka, na nizkotnosti. Vemo, da gre za težnjo po poniževanju umetnosti. Za poskus njenega podrejanja politiki. In »splošnemu narodnemu okusu«. A ravno tega, torej poniževanja in poskusov predvsem političnega podrejanja, so umetniki že dolgo navajeni. In so zoper to tudi ponosno odporni.