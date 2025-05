Kdo pravi, da je Gaza učbeniški primer genocida? Judje sami

V nadaljevanju preberite:

Koordinator za vojaški embargo pri gibanju BDS (bojkot, dezinvesticije in sankcije proti Izraelu) je v Ljubljani nastopil kot govorec v sklopu Tedna izraelskega apartheida 2025. Šir Hever je v Slovenijo prispel le nekaj dni po gostovanju Janeza Janše v Jeruzalemu na konferenci o antisemitizmu. Izraelski gost je bil še posebej začuden, da se je nekdanji slovenski premier tako navdušeno fotografiral z Amičaijem Čiklijem, enim od najbolj rasističnih sionistov.

Precej politikov nam vsiljuje črno-belo podobo, da je vsaka kritika izraelske politike enakovredna antisemitizmu. Toda kaj ko obstajate premnogi Judje, ki ste prav tako kritični do sionistične politike izraelske vlade.

Vsaka skupina ljudi, vsak narod ali kulturna ima raznolikosti. Že sama trditev, da vsi Judje mislimo enako, je v resnici antisemitska.

Zame je priznanje genocida osebna zadeva, saj se spominjam, da so mi o holokavstu pripovedovali stari starši, kako so razčlovečili in sistematsko ubijali celotno skupino ljudi. In zdaj vidim, da se vse to dogaja tudi Palestincem v Gazi. Vendar nisem strokovnjak za genocid. Sem samo vnuk Judov, ki so prišli iz Evrope, ker so morali pobegniti pred nacisti. Toda obstajajo učenjaki, ki preučujejo holokavst in genocid, in večinoma so to Judje. Raz Segal, Amos Goldberg in Omer Bartov so verjetno najpomembnejši poznavalci genocida na svetu.

In prav vsi se strinjajo, da v Gazi spremljamo genocid.

Raz Segal je bil prvi. 13. oktobra 2023 je objavil, da je Gaza učbeniški primer genocida. Opozoril je na izjave izraelskih voditeljev, ki pravijo, da so Palestinci človeške živali. To je dehumaniziranje, a še hujše je množično ubijanje civilistov, ne da bi jim dali možnost, da pobegnejo. Ko pogledamo izjave in dejanja, vidimo, da gre za očiten genocid od namere do prakse.