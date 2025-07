Igrača, spremenjena v orožje

V nadaljevanju preberite:

Zgodilo se je 29. februarja 2012. Datum se ponovi na vsaka štiri leta. Univerza iz Pensilvanije je objavila video, v katerem silovito simpatični letalniki, opremljeni s štirimi propelerji, letijo v roju in se dotikajo tipk in strun na glasbilih. Letalniki švigajo gor in dol ter treščijo ob činelo. Pritisnejo na klaviaturo. Zabrenkajo na kitaro. Video ima nekaj umetniških ambicij, letalniki poletijo v zatemnjenem prostoru, luči poskrbijo za posebne učinke. Po dvajsetih sekundah se zdi, da so se letalniki znašli v prostoru za vaje srednješolskega benda. In potem začnejo muzicirati. Odigrajo naslovno temo iz serije o agentu Jamesu Bondu. Tudi glasba, ki jo iz glasbil izvabijo letalniki, spominja na srednješolski bend. Na prvo vajo. Zveni okorno, letalniki se strun, tipk in činel dotikajo za desetinko sekunde prezgodaj ali prepozno.

A na prestopni dan leta 2012 je bilo jasno, da ima bend, ki preigrava komad iz Jamesa Bonda, potencial.