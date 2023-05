Kako lahko Svet Evrope postane svetilnik Evrope

Kitajska bo toliko močna, kot ji bo dopustil svet

S profesorjem mednarodnih odnosov na ljubljanski fakulteti za družbene vede sva se pogovarjala o »monumentalnih zunanjepolitičnih napakah ZDA«, ki se umikajo in prostor prepuščajo Kitajski; o novi hladni vojni med velesilama, o tem, kaj je ostalo od multilateralizma. Kritičen je do EU – »redčijo se vzvodi, ki branijo svobodo« – in vodenja Svetovne zdravstvene organizacije.