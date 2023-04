Ruski disident za učbenike

V portretu lahko preberete:

»To je naš sovražnik, ki mora biti najstrožje kaznovan!« S temi besedami je tožilec Boris Loktionov brez trohice oklevanja zahteval surovih 25 let zapora za Vladimirja Kara-Murzo. Četrt stoletja katorge za enega najvidnejših ruskih opozicijskih politikov, vrhunskega novinarja, avtorja več dokumentarnih filmov, borca za človekove pravice in lanskega dobitnika nagrade Václava Havla, ki jo podeljuje Svet Evrope. Pred njim so tako strogo kazen sovjetski tožilci zahtevali samo še za Aleksandra Solženicina.

Vladimir Kara-Murza, ki bo jeseni dopolnil 42 let, je na sodišču dejal, da ga vse to, kar se zdaj dogaja z njim in drugimi nasprotniki režima, močno spominja na procese proti sovjetskim disidentom. Na procese iz časa stalinskih čistk v tridesetih letih. Zaradi strogih kazni in znane retorike o sovražnikih države.