Ko življenje pride v hladilni torbi: Presaditev organov za nekatere edino upanje

Polnoč je in reševalno vozilo brzi na brniško letališče, kjer bo čez nekaj minut pristalo letalo z zdravniško ekipo in dragocenim »tovorom« v posebni hladilni torbi. Pljuča so pred nekaj urami v münchenski kliniki odvzeli možgansko mrtvemu bolniku, ki se je odločil po smrti darovati svoje organe. Po pristanku letala reševalno vozilo hiti nazaj v UKC Ljubljana. Sočasno kirurška ekipa v operacijski dvorani UKC Ljubljana že pripravlja bolnika s popolno odpovedjo pljuč na poseg, ki mu bo rešil življenje ...

To je le ena od številnih zgodb, ki jih piše transplantacijska medicina, katere gonilo v naši državi je Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant (Slovenija-transplant), ki ga od leta 2022 dalje vodi travmatolog in dolgoletni centralni koordinator za transplantacije Andrej Gadžijev, dr. med.

Tako ali drugače je povezan s donorsko-transplantacijsko medicino, odkar je pred dobrimi petindvajsetimi leti končal študij na medicinski fakulteti. Že pred specializacijo se je vključil v donorski program in opravljal delo centralnega transplantacijskega koordinatorja (CTK). V Sloveniji smo imeli že tedaj vzpostavljeno 24-urno dežurno službo za donorsko-transplantacijsko dejavnost. Funkcijo CTK so takrat opravljali štirje zdravniki; danes se pri centralnem koordiniranju z dežurstvi izmenjuje več kot dvanajst ljudi.