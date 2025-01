(KOLUMNA) Leto jeze, ki ni privedlo do korenitih družbenih sprememb

V nadaljevanju preberite:

Kamorkoli pogledamo doma in po svetu, vidimo, kako svet drvi v napačno smer. Velikokrat se nam upravičeno zdi, da pravzaprav gremo v propad. Vojne, podnebne spremembe, zaton demokracije, nekontroliran vzpon umetne inteligence, pa pričakovanje novih pandemij, nas lahko naredijo jezne ali apatične.

V Sloveniji so ljudje upravičeno jezni, ko jim vlada od začetka mandata obljublja reformo, ki bo omogočila ohranitev javnega zdravstva, potem pa predstavi skrpucalo od predloga zakona, ki na stežaj odpre vrata privatizaciji zdravstva. Jezni so lahko tudi, ko mesece poslušajo, kako potrebujemo nov sistem zaračunavanja omrežnin za električno energijo, potem pa je naenkrat treba iti nazaj na stari sistem. V ZDA so jezni volivci pomagali k zmagi Donalda Trumpa, ki je našel krivca za vse težave, s katerimi se soočajo ljudje, v imigraciji. Jeza se je po volitvah še povečala. Veliko volivcev je besnih zaradi Trumpove zmage, njihovo jezo veča tudi nabor ljudi, ki naj bi v novi Trumpovi administraciji zavzeli pomembna mesta odločevalcev.