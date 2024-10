(KOLUMNA) Samo mrtvi poznajo konec vojne

V nadaljevanju preberite:

Tega teksta ne zmorem, ne znam napisati. Pišem na 1. oktober, ko je Iran napadel Izrael. Ko berem poročila, izjave svetovnih voditeljev, se mi zdi, da sem se znašla v nekem izkrivljenem svetu. Kot da nimam več besed, kot da vrtinčim prazne besede. V ponedeljek, 7. oktobra, bo minilo leto dni od takrat, ko so pripadniki Hamasa izvedli morilski pohod po južnem Izraelu, še isti večer je Izrael sprožil vojaško operacijo proti Palestincem, eno najhujših v zgodovini. Že prvi dan napadov se je izraelska vojska odpovedala spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in vojnih konvencij. Tako hitremu in učinkovitemu uničenju v moderni zgodovini še nismo bili priča, piše Boštjan Videmšek v novi knjigi Mir in vojna.