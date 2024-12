| Sobotna priloga PREMIUM

(KOMENTAR) Neodvisni pogled ni zaželen, zato Izrael ubija tudi novinarje

Če v Gazi govorimo o genocidu, lahko znotraj genocida najdemo skupine, ki so najbolj na udaru. Učiteljice in učitelje, zdravstvene delavce in novinarje.

Galerija Med vojno so novinarji med najpogostejšimi tarčami. FOTO: Eyad Baba/AFP