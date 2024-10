Mi Rusije ne moremo zamenjati z EU ali ZDA. To je nerealno

V nadaljevanju preberite:

Armenski politični analitik Richard Giragosian je bil rojen v ZDA, zadnjih osemnajst let pa živi v Erevanu. Pogovarjala sva se natanko leto dni po tem, ko je azerbajdžanska vojska etnično izpraznila Gorski Karabah, kjer je znotraj meja Azerbajdžana živelo prek sto tisoč Armencev.

Je ustanovitelj Centra za regionalne študije (RSC), neodvisne politične organizacije v Erevanu. Deluje tudi kot gostujoči profesor na Centru za evropske študije (CES) na Državni univerzi v Erevanu in kot gostujoči predavatelj na Natovi obrambni akademiji v Rimu. Sodeluje še z Oxford Analytica, analitičnim in svetovalnim podjetjem iz Velike Britanije, kot analitik pa deluje pri novinarskih hišah Al Jazeera in Asia Times, prav tako je že pisal za Le Monde, Moscow Times, Turkish Policy Quarterly …