Samo ljudje iz Ukrajine lahko govorijo o pogojih za konec vojne

Več kot dve leti in pol traja ruska agresija v Ukrajini, a razen povzemanja uradnih ruskih stališč skorajda ne slišimo, kaj si o vsem skupaj mislijo ruski ljudje. Podatki o tem, koliko ljudi je zapustilo Rusijo po februarju 2022, so različni. Gibljejo se med 650.000 in krepko prek milijona ljudi. Precej ruskih izseljencev je v Srbiji. Med njimi je mlada Tatjana Grinkevič, aktivistka za človekove pravice.