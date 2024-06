Mnogi iz naše regije čutijo, da smo bili izdani

V nadaljevanju preberite:

Most je krasna rešitev, ki se jo pogosto dolgo postavlja, podreti pa jo je mogoče v hipu. Most je lepa beseda, ki v različnih jezikih različno zveni, prav pa samo takrat, ko je ne izgovarja laž. Most je čisto prepogosto tudi prazen kliše, ki ga imamo veliko na jeziku, do drugega pa nismo pripravljeni povleči niti najbolj majave brvi … In vendar je mostove treba graditi, treba se je truditi z njimi, ker moramo zidati gradove v oblakih, sanjati o boljšem svetu.

Pred nedavnim, 6. in 7. junija, je v Ljubljani, v organizaciji ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter Fundacije Anna Lindh, potekala mednarodna konferenca Gradimo mostove med jeziki: Človeku prijazna umetna inteligenca za Evro-Sredozemlje, med katero so različni domači in tuji predstavniki ter strokovnjaki razmišljali o vlogi umetne inteligence pri prevajanju. Konferenco je odprla predsednica Fundacije Anna Lindh, njena visokost princesa Rym Ali iz Jordanije, in ob tej priložnosti je spregovorila za Delo.