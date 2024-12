Pravi nadrealist zapre oči, da bi stikal po blodnjaku podzavesti

V nadaljevanju preberite:

Temeljni test nadrealističnega gibanja ni padel z neba. Niti se ni čez noč porodil iz sanj. Mladi umetniki so se spogledovali s predhodniki, zlasti z dadaisti. Nadrealistično gibanje je vzniknilo iz travm prve svetovne vojne.

Kaj pa, če spet potrebujemo en pošten in krepek nadrealizem? Zato da bi se kot družba sprostili in bi kot gumb odpeli svoje zategnjene misli. Zato da bi se znova bolj zakopali v nezavedno, da bi se spet več igrali in brali sanje, predvsem pa da bi se požvižgali na prastari konvencionalizem in tudi vse novodobne religije, na svoja ozka prepričanja in neumne ideologije, ki nas ne odmikajo le drug od drugega, ampak tudi od nas samih. Ah, ne, še vsi izmi so slej ko prej skrenili s poetične poti in se na koncu spentljali s politiko.