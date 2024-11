Naš najstarejši olimpijski tekmovalec je kipar

V nadaljevanju preberite:

Olimpijske igre na svojih začetkih niso bile le športni dogodek, temveč so bile pred sto leti tudi tekmovanje kulturnih ustvarjalcev: pesnikov, slikarjev, arhitektov. Letošnja otvoritev na Seni je nakazala množico iztočnic. Vsi preozko misleči so planili le na modrega Dioniza in spregledali simboliko mostov, obstoječih in podrtih palač, Rubensove debeluške v Louvru, slike Jordaensovih bakanalij.