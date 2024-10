Nogomet zanima rekordno število Slovencev, želimo ga dodatno dvigniti

V nadaljevanju preberite:

Radenko Mijatović je spoznal vse zakonitosti nogometa, najbolj priljubljene igre na svetu. Prehodil je pot od navijača, nogometaša, sodnika in najvišjega funkcionarja, vmes pa zgradil uspešno poslovno kariero. Mijatoviću bodo 24. oktobra zaupali tretji štiriletni mandat predsednika Nogometne zveze Slovenije, največje športne panožne zveze pri nas. Spodaj nekaj vprašanj in odgovorov, celoten intervju v odklenjenem članku, tudi odgovor na vprašanje, kako bodo Evropejci prepričali Aleksandra Čeferina, da bo kandidiral za nov mandat predsednika Uefe.

Vas je presenetilo, da ste edini kandidat za predsednika NZS?

Malo že, nazadnje je bilo tako tudi leta 2020.

Čemu to pripisujete – je nogometna družina tako enotna, da se nihče ni hotel javiti, saj ne bi imel realnih možnosti za zmago, ali ste tako uspešni, da ni potrebe po dodatnem kandidatu?

To bi težko ocenil. Pod črto gre za odgovorno in izpostavljeno funkcijo, ki je za nameček volonterska, morda zato ni večjega zanimanja. Uspehov, ki ste jih omenili, tako ali tako ne morem pripisati samo sebi, temveč predvsem reprezentancam in klubom ter ljudem, ki delajo za nogomet. Raje bi videl, da bi imel protikandidata.

Osvetliva velikost organizacije, ki jo vodite od leta 2016, ko je odšel v Švico vaš predhodnik Aleksander Čeferin. Koliko zaposlenih je na NZS?

Približno petdeset. Če bi jim prišteli še zaposlene v regijskih centrih in selektorje, ki so prav tako pogodbeno vezani z nami, imamo okoli 80 zaposlenih.

S kolikšnim letnim proračunom upravljate?

Letos bomo ustvarili med 25 in 26 milijonov evrov prihodkov, v naslednjih letih med 20 in 22 milijonov evrov.