Olimpijska prvakinja, ki pooseblja judo

Kaj so trenerji, ki so bedeli nad Andrejo Leški, že zelo zgodaj opazili pri simpatični Koprčanki, ki se je minuli torek v Parizu v zgodovino vpisala kot tretja slovenska olimpijska prvakinja v judu, kdaj je sprejela zelo pomembno odločitev na svoji športni poti, zakaj se je odločila preseliti v Ljubljano, kateri strokovnjaki so imeli največji vpliv nanjo, kdaj se je – v psihičnem smislu – znašla na najnižji točki svoje kariere, kakšen uspeh je natanko tisoč dni pred začetkom teh olimpijskih iger dosegla v predmestju Pariza, kdo ji je vcepil, da je treba biti vztrajen in nepopustljiv, s katerimi vrlinami pooseblja vrednote tega japonskega borilnega športa ...