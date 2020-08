Pametni ne čakajo

Občutek imam, da izgubljam, čeprav mi je na neki povsem tuj način vseeno, da je tako. Kot bi izgubljal nekdo drug, ne jaz. Ne vem, koliko časa je minilo, morda teden ali deset dni, odkar sem odvrgel pametni telefon in se vrnil k svoji stari nokii, brez vseh možnih aplikacij za lajšanje življenja. Prav gotovo preživljam krizo, čeprav si ne znam dobro razložiti, kaj se mi dogaja; morda zato, ker ne morem do brskalnika, da bi preveril, kaj natanko je to, čez kar grem. Občutek, da bom nekaj zamudil – prav gotovo. Občutek, ki zlepa ne popušča. Nekoč smo čakali na dež, hrepeneli po zimi, pomladi, poletju, bili del ...