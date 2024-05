Vlada za priznanje Palestine

Vlada predlaga priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države, a je ob tem postavila določene pogoje, izhaja iz sklepa vlade, ki smo ga pridobili. Priznanje Palestine »v mejah iz leta 1967 ali v katerih koli drugih mejah, dogovorjenih med Izraelom in Palestino,« bi bilo tako izvedeno »ob nadaljnjem napredku glede dogovora o premirju v Gazi in izpustitvi talcev ter ob nadaljnjih reformnih prizadevanjih in opolnomočenju palestinske oblasti s ciljem rešitve dveh držav«.

Vlada bo najpozneje do 13. junija ocenila, kako se navedeno uresničuje, in če bo dosežen napredek, bo državnemu zboru predlagala priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države. Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je za STA že potrdila, da je vlada sprožila postopek za priznanje Palestine, medtem ko naj bi podrobnosti vladne odločitve danes predstavil predsednik vlade Robert Golob.

Iz Kabineta predsednika vlade so včeraj sporočili, da bo vlada danes začela postopek za priznanje Palestine kot neodvisne države. Kot so zapisali, pripravljajo predlog na način, »da bo priznanje prispevalo k doseganju dogovora o premirju v Gazi in izpustitvi talcev. Grozote v Gazi se morajo končati. Zato je potrebna takojšnja prekinitev izraelskih napadov na Gazo ter iskanje rešitev za pogajalsko mizo. Vlada Republike Slovenije ostaja v stiku s podobno mislečimi državami, vendar pa je odločitev o načinu in času priznanja suverena odločitev posamične države«.

Način in čas priznanja suverena odločitev

Včeraj se je kot datum priznanja omenjal 21. maj, ko naj bi Slovenija Palestino priznala skupaj s Španijo, Irsko in Malto. Viri so nato že včeraj neuradno navajali možnost, da to ne bo že 21. maja, iz kabineta predsednika vlade pa v odgovor na to informacijo zapisali, da »vlada ostaja v stiku s podobno mislečimi državami, vendar je odločitev o načinu in času priznanja suverena odločitev posamične države«.

Postopek priznanja je v Sloveniji takšen, da predlog za priznanje pripravi vlada, potrditi pa ga mora državni zbor. Vlada želi Palestino priznati kot suverena država, brez diktatov od zunaj, želja pa je, da slovensko priznanje pomeni največji možni prispevek in spodbudo mirovnemu procesu med Izraelom in Palestino.

Hkrati pa želi vlada s preudarnim postopkom priznanja odpraviti vsak dvom, da bi lahko bilo priznanje Palestine interpretirano kot priznanje Hamasa. Proces priznanja v Sloveniji teče neodvisno od postopkov priznanja v Španiji in na Irskem, kjer so postopki priznanja najdlje med državami Evropske unije, medtem ko je Malta Palestino že priznala. Vsaka država je suverena in ima drugačne postopke za priznanje države.