Čakanje na domačo veselico v Pragi že zelo dolgo

Po uspešni misiji naših risov v Bolzanu je napočil trenutek za osrednje svetovno prvenstvo sezone, na katerem bo igralo 16 najboljših reprezentanc. Slovenska se bo predstavila med elito čez eno leto na Švedskem ali Danskem, škoda pa je seveda, da risov tokrat ne bo na Češkem, kjer bo pravi hokejski praznik. Za povrh sta prizorišči V Pragi in Ostravi za slovenske navijače lažje dostopni od Skandinavije in za povrh tudi cenovno ugodnejši. Kako je bilo z rekordnim obiskom privržence naše reprezentance pred 9 leti na Češkem? Zakaj je Kanadi tako všeč v Pragi in Ostravi? Kako je z domačo reprezentanco in kako z zadnjimi olimpijski prvaki Finci? Kakšna bo zdaj na prizorišču cena piva, tega najbolj priljubljenega napitka na Češkem?