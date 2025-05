Oko za oko v 21. stoletju: Netanjahujev kriterij je star več kot 3000 let

V nadaljevanju preberite:

Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu je razširil fronto obleganja. Keira Starmerja, Emmanuela Macrona in Marka Carneyja, voditelje Velike Britanije, Francije in Kanade, je obdolžil, da so na »na napačni strani pravice«. »Ste na napačni strani človečnosti in ste na napačni strani zgodovine.«

Starmer, Macron in Carney so v zadnjih dneh v obtok poslali nekaj sporočil, da to, kar v Gazi počne Izrael, ni primerno. Da ni primerno, če je v enklavi zmanjkalo hrane za dojenčke, da ni primerno, ker Izrael najavlja nove in nove ofenzive in jih res izvede, da ni primerno, ker bo zaradi lakote v naslednjih tednih umrlo več tisoč novorojenčkov, dojenčkov, otrok. Velika Britanija se je na napačno stran človečnosti, pravice in zgodovine postavila tudi s tem, ker ni več naklonjena ideji, da bi bilo trgovanje med Izraelom in Veliko Britanijo oproščeno sleherne dajatve.