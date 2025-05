Kirurg slovenskih korenin, vest človeštva v Gazi

V nadaljevanju preberite:

Utrujeni, sivolasi, shujšani obraz je govoril počasi, iskal je besede. Uvodoma je priznal, da je besede tako ali tako težko, nemogoče najti. »Če smo Kambodžo imenovali polja smrti, potem je Gaza klavnica,« je dejal Tom Potokar, zdravnik, kirurg, strokovnjak za plastično kirurgijo in opekline. V Gazo se je vrnil pred enim mesecem. Po začetku obleganja oktobra 2023 je to njegovo drugo bivanje v palestinski enklavi. V Gazi je bil novembra 2013. Dneve preživlja v improviziranih operacijskih dvoranah. Hkrati pa medicinske instrumente občasno zamenja za telefon z vgrajeno kamero. Ko so pred dnevi izraelske rakete zadele bolnišnico, v kateri je skušal pomagati ljudem, je opustošenje posnel. In delil z javnostjo.