Prečiščenje travme sveta z lepoto Stvarjenja

V nadaljevanju preberite:

Pogovor s Carlusom Padrisso, soustanoviteljem skupine, je kot polet z biciklom. Seveda so mu najljubši začetki: invencija, najmočnejši del ustvarjalnega procesa. Ker »skonstruirati vse skupaj, kar si izmislim, to je pa težje«, se zamisli Carlus in se že zasmejeva.

Kar nastane pod taktirko Padrissove energične, zrele in neusahljive energije, je več kot gledališče; in to vsako leto, celo vsakih nekaj mesecev, že skoraj 50 let, z desetino, stotino ali tudi z deset tisoč akterji – glasbeniki, igralci, akrobati in tehniki, s samimi mojstri. To so hvalnice stvarjenju, pa tudi radikalni komentarji, sinestezijska eksplozija, ki se vedno izteče v huronski aplavz publike.