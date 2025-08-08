Satanizem v slovenskem športu

V nadaljevanju preberite:

Svetovni in mednarodni problemi so postali predmet notranjepolitičnih opredeljevanj. Da se je to zgodilo, ni nenavadno. Nenavadno pa je, da so predmet notranjepolitičnih opredeljevanj postali 35 let po prvih parlamentarnih volitvah. Nekaj razlogov bi lahko identificirali. Prvi je ta, da je od leta 1990 obstajal bolj ali manj jasen konsenz, da nastajajoča država samo sebe vidi v galaksiji liberalnih demokracij, v evropskih integracijah, nekje na zahodu.

Drugi razlog bi bil lahko ta, da nas svetovni problemi niso zanimali. Zato se je politični razred do njih opredeljeval redko.

Sedanja opredeljevanja in dejanja so bolj jasna. Hkrati pa so vsaj tako bipolarna, kot so opredeljevanja pri pomembnih političnih problemih.