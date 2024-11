Sodniki smo garant delovanja pravne države

V nadaljevanju preberite:

Že ob izvolitvi Miodraga Đorđevića za predsednika vrhovnega sodišča januarja lani je bilo jasno, da šestletnega mandata ne bo dokončal. A ne po lastni ali drugi volji; edini razlog je zakonodaja, saj ta sodnike, ki dopolnijo 70 let, pošlje v pokoj. Đorđević je vrhovni sodnik že dve desetletji, pred zdajšnjo funkcijo je bil več let podpredsednik vrhovnega sodišča, zato delovanje sodstva – z vsemi prednostmi in slabostmi – pozna do obisti. Ima dolgoletne sodniške izkušnje, izpostaviti velja njegovo sodelovanje pri mednarodnih dejavnostih in bogato strokovno dejavnost zlasti na temo človekovih pravic, insolvenčnega prava in varstva konkurence.