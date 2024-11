(KOLUMNA) Trump je izbral besedo carina. Kaj pa Evropa?

V nadaljevanju preberite:

»Najlepša beseda v slovarju je carina. Lepša kot [beseda] ljubezen. Ta država lahko postane bogata s pravilno uporabo carin.«

Verjetno ni dvoma, kdo je avtor zgornjega citata. Donald Trump je to večkrat izjavil, med drugim tudi v triurnem podkastu Joeja Rogana, po Bloombergu najbolj priljubljenega podkasterja na svetu, ki je zgolj na youtubu zabeležil skoraj 46 milijonov ogledov. Na njegovem podkastu sta v dneh pred volitvami gostovala tudi republikanski podpredsedniški kandidat JD Vance in Trumpov goreči podpornik, poslovnež in – kar je bilo v tej kampanji zelo pomembno – lastnik družabnega omrežja X Elon Musk.