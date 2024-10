Upanje pomeni etično odločitev

V nadaljevanju preberite še:

Kako v svetu globalno spreminjajočega se podnebja, vojnih bojišč, novega ekstraktivizma naravnih in človeških virov, političnega populizma, preračunljivega dobičkarstva in umanjkanja političnih vizij ne podleči pasivnosti, cinizmu in resentimentu ter ohranjati upanje v možnost popravkov, celo v radikalne spremembe na bolje? Zelo težko, a po mnenju organizatorjev festivala Ars electronica ne nemogoče.

Upanje, pospremljeno z vprašanjem Kdo bo preobrnil tok dogajanja?, je bilo osrednja tema letošnjega festivala, ki je v začetku septembra potekal v Linzu, glavnina obsežnega programa pa je bila predstavljena v centru Ars electronica, v nekdanji glavni pošti, festivalsko preimenovani Postcity, ter na državni Univerzi Johannesa Keplerja in Zasebni umetniški univerzi Antona Brucknerja.

Dolgoletni festivalski direktor Gerfried Stocker je v uvodnem tekstu zapisal, da je festival v teh težkih, nepredvidljivih časih zasnovan kot izjava proti ignoranci in neumnim, kratkovidnim psevdokonceptom, proti lažnim argumentom populistične politike in nesmislom, ki bruhajo iz analognih in digitalnih medijev.