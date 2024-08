(KOLUMNA) Vojna na našem dvorišču

V kolumni preberite:

Nemške vladne stranke se ta teden še niso ukvarjale z odločilnimi regionalnimi volitvami, ki bodo v nedeljo na Saškem in v Turingiji. Devet dni pred glasovanjem v dveh vzhodnih zveznih deželah jih je od kampanje odvrnil napad v Solingenu. Ubiti so bili trije ljudje in več hudo ranjenih, teroristični napad je povečal pritisk na kanclerja Olafa Scholza, še posebej, ker je bil morilec sirski begunec. Migracije so spet v sredici nemškega političnega diskurza in vladajoča koalicija je v zagati. Vzhodna Nemčija glasuje in karkoli drugega kot politični preobrat bi bilo presenečenje.

Napad z nožem v Solingenu je samo eden v nizu islamističnih napadov in poskusov napada ter zadnji primer novega nasilja po Evropi.