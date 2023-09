Zdravstvo v novem krogu istih problemov

V nadaljevanju preberite:

Ta teden je izzvenel v ritmu mnogo pomembnejše teme, to pa je nadaljevanje razprave o reševanju slovenskega zdravstva. Pooblaščenci ministrstva za zdravje so v sredo predstavili usmeritve zdravstvene politike za leti 2023 in 2024. Že dan pred tem pa je iniciativa Glas ljudstva prehitela dogajanje in v aktivističnem slogu pred parlamentom predstavila novelo zakona, ki bi interventno zagotovil stabilnost potencialno na novo vzpostavljenega zdravstvenega sistema. Pri tem so nastali novi vidiki in se odprli stari strahovi.