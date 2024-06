Rože rastejo zaradi dežja, ne zaradi groma

V nadaljevanju preberite:

Pripovedovanje zgodb je del človeške civilizacije, temelj, na katerem se gradi zgodovina, ohranja kulturna dediščina in prenašajo vrednote. Zgodbe so pomembni gradniki identitete in morale, saj vzbudijo čustva, zato so informacije, ki jih prenašajo, bolj zapomnljive. Kakšen vpliv imajo zgodbe, ki jih pripovedujejo vodje v sodobnem organizacijskem okolju, na uvajanje sprememb in kolektivno identiteto, že dlje časa raziskuje dr. Antonio Sadarić, strokovnjak za razvoj organizacij.

Pet let se akademsko ukvarjate z vplivom pripovedovanja zgodb na učinkovitost vodenja. Kaj je pokazala vaša raziskava o vplivu zgodb na udejanjanje sprememb v organizacijah?

Naslovniki pobud o organizacijskih spremembah, torej ljudje, ki delajo z voditelji, odgovornimi za uvajanje sprememb, so bolj pripravljeni na novosti, če so njihovi vodje bolj spretni pri ustvarjanju in pripovedovanju zgodb. To je pomemben uvid, ki nakazuje, da voditeljem prosocialnih sprememb ni več treba opravljati težkega dela in se obnašati kot junak ali vitez. Raziskava je pokazala, da so voditelji uspešnejši, če delujejo tudi v vlogi tolažnikov. Ti naj članom ekipe omogočajo, da se povežejo z voditelji in drugimi v ekipi. To povezanost in občutek skupnosti, ki pomagata ublažiti tesnobo, povezano s spremembami, pa lahko dosežejo, če pripovedujejo zgodbe. Zaradi tega ljudje lažje prenašajo stres, ki je na zahtevnih delovnih mestih pogost. Mislim, da je to ena izmed majhnih sprememb, ki jih vodje lahko dokaj enostavno naredijo, in so potem uspešnejši pri svojem delu.