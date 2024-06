Macron pred volitvami pozval k podpori tistih, ki znajo reči ne skrajnostim

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v luči prihajajočih predčasnih volitev danes na novinarski konferenci pozval, naj ga podprejo tisti, ki »bodo znali reči ne skrajnostim«. Kritiziral je tako desnico kot levico, med drugim zaradi stališč glede Ukrajine in Gaze, obsodil je tudi potencialno povezovanje zmerne in skrajne desnice.

»Upam, da se bodo tisti, ki bodo znali reči ne skrajnostim, združili, ko bo napočil čas, in [...] zgradili skupen, iskren projekt, ki bo koristen za državo,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes dejal Macron.

Francoski predsednik je v nedeljo po hudem porazu proti skrajno desnemu Nacionalnemu zboru (RN) na evropskih volitvah sklical predčasne parlamentarne volitve, ki bodo potekale 30. junija in 7. julija.

Na današnji novinarski konferenci je znova zagovarjal to odločitev in dodal, da ne more ostati ravnodušen ob sporočilu ljudi, ki se čutijo preslišane. »Ko 50 odstotkov Francozov glasuje za skrajneže in imaš relativno večino v parlamentu, jim ne moreš reči, da boš nadaljeval, kot da se ni nič zgodilo,« je dejal. Pri tem je imel v mislih skupne odstotke tako skrajno desnih kot skrajno levih strank.

Pri tem je namenil kritike tako levici kot desnici, ki se vsaka na svoji strani pred volitvami poskušata povezati v dva večja bloka.

Macron je bil zlasti kritičen do zmerne desne stranke Republikancev (LR), katere vodja Eric Ciotti je v torek podprl možnost sodelovanja z RN. Republikanci so kot tradicionalna desna stranka v zadnjih desetletjih dosledno zavračali sodelovanje s skrajno desnico.

FOTO: Stephane De Sakutin/AFP

Ciottijevo potezo je zato ostro obsodilo tudi več pomembnih članov LR. Popoldne naj bi v stranki razpravljali o njegovi odstavitvi.

Skrajno desnico na čelu z RN je Macron obtožil še, da tudi po začetku vojne v Ukrajini ohranja »dvoumen odnos do Rusije« in da si prizadeva za izstop iz Nata.

Kritiziral je tudi francosko levico, potem ko so stranke socialistov, komunistov in zelenih ter skrajno leva Nepokorna Francija (FI) v ponedeljek zvečer napovedale, da se nameravajo na volitve podati s skupno listo.

»Skrajna levica želi balkanizirano vizijo naše politike in diplomacije. Takšno stališče ni mogoče, niti glede Ukrajine niti glede Bližnjega vzhoda,« je dejal francoski predsednik, ki je Nepokorno Francijo obtožil tudi antisemitizma.

Francozi bodo tako po Macronovih besedah na volitvah lahko izbirali med »nenaravnimi zavezništvi dveh skrajnih skupin, ki se ne strinjajo skoraj o ničemer«, ali njegovim liberalnim sredinskim blokom z »enotno vizijo države« tako doma kot v tujini.

»Predsednik republike mora določiti smer in vizijo, vendar ni njegov namen, da bi vodil kampanjo na parlamentarnih volitvah, zato tega ne bom počel. Vendar pa skrajni desnici leta 2027 ne želim predati ključev do oblasti,« je še dejal Macron. V Franciji bodo namreč leta 2027 potekale naslednje predsedniške volitve.