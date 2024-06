Ste s. p., malo ali srednje veliko podjetje in želite biti finančno brez skrbi?

Vsak začetek je težak

Ko se podamo na neznano pot podjetništva, je več vprašanj kot odgovorov. Imamo dobro idejo, a ne vemo, ali bo dobra tudi za trg, začeti moramo izdajati svoje račune, pa ne vemo, kako in kaj vse za to potrebujemo. Poleg tega pa niti še ne vemo, katero pravno organizacijsko obliko registrirati.

Začnite pri administraciji

Za vsako organizacijsko obliko morda potrebujete malo drugačne obrazce in vloge, a na splošno potrebujete akt o ustanovitvi družbe, sklep o imenovanju zakonitega zastopnika, sklep o določitvi poslovnega naslova in transakcijski račun za pravne osebe v ustanavljanju. Tega vam odpremo tudi v Deželni banki Sloveniji in je namenjen za:

vplačilo ustanovnega kapitala v domači valuti,

izdajo potrdila o vplačilu ustanovnega kapitala, potrebnega za registracijo pravne osebe.

Po uspešni registraciji se ta račun zapre in odpre običajen poslovni račun za pravne osebe. Če se odločite, da boste odprli s. p., pa to storite načeloma v treh korakih: vpis v poslovni register, prijava na davčno upravo in ureditev obveznih socialnih zavarovanj.

Ključna sta dober finančni partner in osebni pristop

Ne glede na obliko pravnega subjekta, preko katerega boste opravljali svojo dejavnost, je ključno, da imate tudi dobrega finančnega partnerja, kar pa Deželna banka nedvomno je. Znani smo kot zaupanja vredna, profesionalna in razumljiva institucija. To pa so atributi, za katere lahko trdimo, da so ključni tudi v odnosu do podjetnikov.

Ker podjetništvo ni enoznačno, se vsaki stranki posvetimo individualno in dajemo osebni pristop na prvo mesto. Z vsakim posebej se najprej podrobno pogovorimo in iščemo skupne rešitve, ki bodo ugodne za stranko.

Pester nabor storitev

Deželna banka ima poleg osnovnih transakcijskih računov v svoji ponudbi tudi različno financiranje, odvisno od potreb posameznega podjetja, in sicer:

revolving kredit (za kritje občasnih likvidnostnih težav, odplačilna doba do enega leta),

likvidnostni kredit do 30 dni (prosto razpolaganje s sredstvi, odplačilna doba je 30 dni),

kredit do enega leta (prosto razpolaganje s sredstvi, možnost črpanja v enkratnem ali večkratnih zneskih),

kreditni okvir za kritje akreditiva (črpanje kredita zgolj v primeru, da na dan plačila po akreditivu stranka ne more zagotoviti lastnih sredstev, odplačilna doba je za čas akreditiva),

dolgoročni krediti (odplačilna doba od 1 do 10 let, sodelovanje s Slovenskim podjetniškim skladom – subvencionirana obrestna mera).

Posebna ponudba dolgoročnih kreditov do 30. junija 2024:

za mala in srednje velika podjetja ter samostojne podjetnike, ki potrebujejo dolgoročne vire financiranja,

odplačilna doba kredita je od 1 do 7 let,

variabilna obrestna mera 6-mesečni euribor + 1,5 %,

nižji stroški odobritve in vodenja kredita.

S svojim hčerinskim podjetjem DBS Leasing, d. o. o., pa ponuja tudi lizinško financiranje za podjetja, in sicer izključno premičnine, ki jih potrebujejo za opravljanje dejavnosti in druge potrebe podjetja (vozila in druga mehanizacija za opravljanje dejavnosti).

Vredno si je zapomniti

Ker pa želimo v Deželni banki samostojnim podjetnikom in društvom omogočiti čim bolj enostaven vstop v podjetništvo, smo pripravili paleto ugodnosti:

6-mesečno brezplačno vodenje poslovnega transakcijskega računa,

podarjena enoletna članarina za kartico z odloženim plačilom, odobreno v skladu z navodili za odobravanje kartice z odloženim plačilom,

brezplačen pristop k e-banki,

brezplačen pristop k mobilni banki,

6-mesečna brezplačna uporaba e-banke,

brezplačna uporaba mobilne banke za imetnike e-banke,

6-mesečna brezplačna storitev DBS-VARNOST, SMS-obvestilo za kartico poslovnega transakcijskega računa,

6-mesečna brezplačna storitev DBS-VARNOST, SMS-obvestilo za kartico z odloženim plačilom,

6-mesečna brezplačna storitev DBS INFO,

brezplačna izdaja plačilne kartice poslovnega računa za vse zakonite zastopnike.

Nismo odgovorili na vsa vaša vprašanja? Na spletni strani DBS najdete odgovore na pogosta vprašanja ter vse kontaktne podatke.

Naročnik oglasne vsebine je DBS