Angleško-srbska bitka prva prezkušnja za nemške policiste

Nedeljski večerni dvoboj evropskega prvenstva v nogometu v slovenski skupini C med Srbijo in Anglijo v Gelsenkirchnu je že aktiviral nemško policijo. Prva varnostna zahteva je bila, da bodo na štadionu točili pivo z manjšim odstotkom alkohola. Štadion, kjer domuje padli nemški velikan Schalke, je bil leta 2001 ob odprtju eden od najsodobnejših na svetu in je zaslovel tudi zaradi petkilometrske mreže pivskih cevi neposredno iz pivovarne Veltins.

Srbsko-angleška bitka je sicer prva ne euru z označbo visokega tveganja, ker obstaja možnost večjih navijaških neredov.

»Zaradi zgodovine, zaradi huliganov, ki jih imata obe reprezentanci,« je za Sky News povedal glavni inšpektor Christof Burghardt. »Srbija ima veliko huliganov, opiti Angleži so zelo agresivni. Dobro se moramo pripraviti in upam, da se ne bo nič zgodilo,« je še dodal višji policijski uradnik. Najbolj se bojijo prihoda srbskih huliganov, prišlo naj bi jih približno 400 do 500, ki si želijo nasilje in imajo še druge motive, povezane z vojno v Ukrajini in nasprotovanjem zahodnoevropskim vrednotam.

Organizacija tekme v Gelsenkrichu med Srbijo in Anglijo bo prva resnejša preizkušnja za nemške policiste. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Srbska reprezentanca bo sicer imela okrog 8000 navijačev, ki bodo v krepki manjšini. Po napovedih naj bi v Gelsenkirchen prišlo 40.000 Angležev. Med njimi ne bo vsaj 1600 najbolj nasilnih, saj imajo prepoved obiskovanja tekem zunaj angleških meja in so morali na policijskih postajah oddati potne liste.

Veltins Arena, kjer je pred desetimi leti eno od tekem v skupinskem delu lige prvakov igral tudi Maribor, sprejme 62.271 gledalcev.