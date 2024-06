Še dva dni do eura 2024: Nogometni vlak spet drvi na vso moč

V nadaljevanju preberite:

Prihod Delovega poročevalca v München je razgrinjal spomine na evropsko prvenstvo pred tremi leti, ko je bila bavarska metropola prav tako med prizorišči nogometnega eura, toda takrat sredi pandemije in v prav posebnih razmerah. Kako je glede zanimanja Bavarcev in drugih Nemcev za prvenstvo zdaj? Koliko si jih je želelo ogledati prihajajočo petkovo premiero? Kaj ponujajo tistim brez vstopnic? In od kod v Nemčiji takšna nogometna vznesenost že več kot 50 let?