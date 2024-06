Delavci med izkopavanjem našli mino iz druge svetovne vojne

Delavci so na območju občine Ormož v torek dopoldne ob izkopavanju zemlje na gradbišču mostu našli protitankovsko mino iz druge svetovne vojne. Policisti so zavarovali območje najdbe in o njej obvestili pristojno službo civilne zaščite. Mino so pristojni ustrezno zavarovali in odpeljali na uničenje, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policisti bodo o ugotovitvah obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo, so še sporočili.