Z enim klikom do vseh informacij o delavcu

Od blizu smo si pogledali, kako so se na obrobju Pekinga lotili gradnje železniške postaje, ki jo bodo povezali s cestami in podzemno železnico, nad vsem tem pa bo še več stanovanjskih blokov povsem nove četrti. Z digitalnim upravljanjem nadzorujejo celoten proces gradnje. Med premikanjem po Pekingu lahko vseskozi spremljaš, kako veliko gradbišč je po mestu, a ko se po isti cesti pelješ kakšen teden kasneje, opaziš, da je vse že dokončano. Če je pri obnovi mostu na začetku Dunajske ceste v Ljubljani vladal poseben prometni režim več tednov, na Kitajskem pri takšnem projektu čas do dokončanja štejejo v urah. Dobesedno.

O prenovi glavne železniške postaje se pri nas pogovarjamo že dolga leta, zato je še bolj zanimivo videti, kako se takšnih projektov lotevajo drugje. Obiskali smo gradbišče nove železniške postaje na obrobju Pekinga, s katero bodo povezali podzemno železnico, ceste in stanovanjske enote.