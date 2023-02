Želim si samo naprej, zakaj bi se ustavljala

V nadaljevanju preberite:

Maya Milenović Workman ni nikoli čisto zapustila Slovenije. S pokojnim Tomažem Pandurjem je sodelovala pri znameniti predstavi Šeherezada. »Razumel je, da nisem koreografinja sodobnega baleta, ampak da sem sodobna koreografinja. Zelo pomembno je povedati, da sodobni balet ni sodobni ples, to v Sloveniji težko razumejo.«

»Pri Mayinem plesu in učenju mi je bil vedno všeč njen slog, zelo enkraten, zelo sodoben in zelo provokativen,« mi iz druge zoomove sobe med New Yorkom in Washingtonom, kjer je potekal naš intervju, pove jazzovska legenda Reggie Workman, dolgoletni soustvarjalni partner slovensko-ameriške umetnice.