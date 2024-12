Creţu z rekordno plačo in povprečnimi izidi predrag

V nadaljevanju preberite:

Kakšno osebno (športno) darilo bomo prejeli ob prehodu med letoma 2024 in 2025? No, nekateri evropski nogometni klubi si bodo dar kupili sami, imajo toliko na računu in »na črno«, da bodo »podkupili« vse prvine, ki so potrebne za osvojitev naslova državnega prvaka. Nam, navadnim »smrtnikom« ostanejo le finančne »kosti«. Pol šale in pol resnice na stran, odbojka ni tako tržno absolutno precenjen šport, kot je nogomet. Slovenski selektor Gheorghe Creţu (ne)uradno v katerem od poslovnih salonov v glavnem mestu dežele na tisti strani Alp, kjer sije sonce, še ni popil kave v družbi Metoda Ropreta, predsednika Odbojkarske zveze Slovenije, in se dogovoril za podaljšanje selektorskega statusa, pogodba mu je potekla z olimpijskimi igrami v Parizu, je pa zato na Poljskem, kjer zdaj klubsko deluje, bil kar manjši potres.