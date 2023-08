Čudna takrat, ko je prava, tokrat je bila olimpijsko prava

V nadaljevanju preberite:

Janja Garnbret je z dvema zlatima (balvani, kombinacija) in srebrno (težavnost) kolajno postala absolutna zmagovalka svetovnega prvenstva v športnem plezanju v Švici. Za konec tekmovanja je zmagala še v kombinaciji balvanov in težavnosti. To je bila deseta kolajna na svetovnih prvenstvih za 24-letno Korošico, osma zlata, za nameček je osvojila še vozovnico za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. »Ni bilo najlažje spremljati, kaj se dogaja doma, zato upam, da sem Slovence in domačo Koroško vsaj malo razveselila s tem, kar sem pokazala na svetovnem prvenstvu. V mislih sem z njimi. Upam, da gre tudi v Sloveniji na bolje. Upam, da bom čim prej prišla domov in pomagala,« je med drugim poudarila glede na nedavno slovensko poplavno dogajanje.