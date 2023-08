Janja brez težav v svoj finale št. 8

Janja Garnbret se je pričakovano uvrstila v svoj, zdaj že osmi finale na svetovnih prvenstvih v športnem plezanju. Olimpijska šampionka iz Slovenije bo lovila sedmo zlato kolajno na svetovnih prvenstvih, tretjo v balvanskem plezanju. V polfinalu je nastopila še ena Slovenka, Julija Kruder, ki je z 11. mestom prišla do svojega najboljšega dosežka na SP.

Korošica, 24-letna olimpijska prvakinja iz Tokia 2021, je z odliko opravila četrtkove kvalifikacije v balvanskem plezanju. Kot edina je rešila vseh pet balvanskih problemov. V treh balvanih se je na njihove vrhove zavihtela v prvem poskusu. Najboljša je bila že v sredo v kvalifikacijah težavnosti, kot edina je namreč osvojila oba kvalifikacijska težavnostna vrhova.

Tudi v današnjem polfinalu ni pokazala znamenj slabosti. Polfinalistke so morale premagati štiri balvanske probleme in slovenska športna plezalka je v svojem slogu prav vse rešila v prvem poskusu za najboljši dosežek polfinala in mesto vodilne.

Korošica je s šestimi naslovi svetovne prvakinje rekorderka v karavani. V svoji zbirki ima s članskih svetovnih prvenstev tri kolajne v težavnostnem plezanju, dve zlati in srebrno, dve zlati kolajni v balvanskem plezanju in dve zlati kolajni v kombinaciji.

V polfinale se je s 13. dosežkom uvrstila tudi Kruderjeva. Celjanka, ki na SP nastopa zgolj v balvanskem plezanju, je v polfinalu rešila dva balvanska problema od štirih, in to v prvem poskusu, ob tem pa je dosegla še dve coni.

Preostale tri Slovenke so ostale brez polfinalnega nastopa. Mia Krampl je z enim rešenim balvanom obstala na 29. mestu, Vita Lukan je bila 49., Katja Debevec pa je prvenstvo, nastopila je zgolj na balvanih, končala na 43. mestu.

Balvanski finale bo drevi ob 18.30.

Svetovno prvenstvo se bo s polfinalnimi in finalnimi nastopi v težavnosti nadaljevalo v nedeljo, nastopilo bo pet Slovenk: Janja Garnbret, Vita Lukan, Mia Krampl, Lucija Tarkuš in Sara Čopar.