Elita v soočanju s hitrostno resnico med Ilirsko Bistrico in Šembijami

Slovenija nima Hungaroringa, potem bi to bil »Slovenoring«. Nima Srebrnega kamna (Silverstone), niti ulične dirke, kot je to v Monte Carlu. Kako bi to bilo videti, če bi dirkalniki formule 1 brzeli po ulicah starega Pirana? Ima pa Slovenija odmevno dirkaško prireditev. Konec tedna bo na cestnem odseku med Ilirsko Bistrico in Šembijami že 30. dirka v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu.

Prireditev z začetkom v letu 1995 šteje, od 2007., za evropsko prvenstvo, primorsko-notranjsko-kraško idilo bo v soboto in nedeljo ponovno »zmotilo« rohnjenje motorjev turnih in športnih avtomobilov. V evropskem prvenstvu v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu namreč vozniki tekmujejo v dveh kategorijah. V kategorijo I spadajo zaprti oziroma turni avtomobili, v kategorijo II pa športni, tekmovalni, na primer formule in dvosedni športni avtomobili.

Anže Dovjak bo domači adut. FOTO: GHD Podnanos

Na predzadnji preizkušnji letošnjega evropskega prvenstva Mednarodne avtomobilistične zveze bo konkurenca pisano starocelinska in slovenska. Volan bosta obračala tudi branilec naslova v kategoriji II, torej športnih dirkalnikov, Italijan Christian Merli (osella FA 30), slednji je v letoma 2022 in 2023 dobil zadnji dve bistriški dirki, in trenutno vodilni na razpredelnici, Francoz Geoffrey Schatz.

Od domače elite bo tu Ljubljančan, sicer član AMD Gorica, Anže Dovjak, ki je za krmilom hyundaija i30 kot edini od slovenskih avtomobilistov odvozil vseh osem dosedanjih dirk za EP in se mu v skupini 3 turnih avtomobilov (kategorija I) nasmiha skupno drugo mesto. Preizkusil pa se bo tudi veteran Milan Bubnič. Od Slovencev je bil denimo v kategoriji I leta 2011 evropski prvak Aleš Prek.

Najboljša dirka

Dirkaška preizkušnja velja tudi za slovensko, hrvaško in avstrijsko državno prvenstvo, poleg elitnih bodo vozili tudi starodobnike, prijavljenih je 213 posameznikov iz 14 držav. Največ dirkačev bo iz Avstrije (54), sledijo južni sosedje Hrvatje (49), 42 je Slovencev, 19 Italijanov, 18 Čehov ... »Z izjemo Francoza Kevina Petita so prijavljeni vsi najboljši evropski vozniki,« je zadeve dopolnil športni direktor dirke Ferdo Poberžnik. Plin se bo »privilo« v soboto z uradnim treningom (prva vožnja ob 10. uri, druga ob 14.), v nedeljo bo ob 8.30 prva dirka za evropske točke, ob 13.30 druga.

2:04,011 iz leta 2021 je rekord proge med Ilirsko Bistrico in Šembijami Simoneja Faggiolija iz Italije

Od Ilirske Bistrice do Šembij se bo sicer brzelo po progi, dolgi pet kilometrov in deset metrov, nadmorska višina štarta je 401 meter, cilja 607 metrov, višinska razlika je torej 206 m, povprečni naklon pa 4,2 odstotka. »Še posebej smo ponosni, da smo bili lani s strani dirkačev razglašeni za najboljšo dirko od vseh. Upamo, da bo ta uspešna tudi letos. Sicer menim, da bi morali v Sloveniji bistveno povečati število avtomobilističnih prireditev, tudi tu upam, da bo že prihodnje leto bolje,« pravi predsednik organizacijskega odbora dirke, v avtomobilskem svetu izjemno poznani Dagmar Šuster.