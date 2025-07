Eva Alina in Žiga Lin osvojila še dve kolajni

V francoskem Foixu je Slovenija med kanuistkami in kanuisti na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane novi medalji. Žiga Lin Hočevar je bil med mladinci v kanuju drugi, sestra Eva Alina Hočevar pa je v finalu kanuistk do 23 let osvojila bron. V finalu je veslal še mladinec Matej Trojanšek in bil deseti.

Po ekipnem naslovu mladinskih svetovnih prvakov kajakašev, naslovu svetovne prvakinje do 23 let Eve Aline Hočevar v kajaku in srebru Žige Lina Hočevarja v mladinskem finalu kajakašev sta za novi odličji znova poskrbela Žiga Lin in Eva Alina Hočevar, je sporočila Kajakaška zveza Slovenije.

Eva Alina Hočevar je bila tretja. FOTO: KZS

Žiga Lin Hočevar je v polfinalu kanuistov mladincev zasedel drugo mesto in v finalu štartal kot predzadnji. V lovu na nov uspeh se mu je že na drugih vratih pripetila napaka za dve kazenski sekundi, tako da je v cilj priveslal kot drugi, z 1,16 sekunde zaostanka takrat vodilnim Špancem Oierjem Diazom. Slednji je ostal na vrhu tudi po startu zadnjega tekmovalca, prav tako pa je na drugem mestu tekmovanje zaključil Žiga Lin Hočevar, medtem ko je vodilni po polfinalu Francoz Titouan Estanguet osvojil bronasto odličje. V finalu je Trojanšek, lanski dobitnik kolajne na evropskem mladinskem prvenstvu, tokratni finalni nastop sklenil na desetem mestu. V polfinalu je veslal še Andrej Jeklin in bil na koncu 18.

Eva Alina Hočevar. FOTO: KZS

Po zlati kolajni v kajaku je Eva Alina Hočevar v finalu do 23 let priveslala do bronaste kolajne. Na progi je imela en dotik in dve kazenski sekundi, v cilju pa je za zmago zaostala za 2,12 sekunde. Naslova svetovne prvakinje med mlajšimi članicami se je veselila Američanka Evy Leibfarth, druga pa je bila Slovakinja Zuzana Pankova. V polfinalu smo imeli na štartu še dve mlajši članici. Naja Pinterič je v prvi sezoni tekmovanj do 23 let v kanuju osvojila 20. mesto, Sara Belingar pa je bila 30.

Žiga Lin Hočevar. FOTO: KZS

V mladinski preizkušnji kanuistk je bila edina Slovenka Lea Senica zelo blizu uvrstitvi v finale SP. Imela je namreč 13. čas polfinala in tako je le za mesto zgrešila napredovanje v zadnjo fazo tekmovanja. V soboto se prvenstvo nadaljuje s posamičnim kajakaškim krosom. Na štartu bo devet slovenskih čolnov.