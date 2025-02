Evans zadržal vodstvo, Kacuta tik za njim

Valižan Elfyn Evans (Toyota) je zadržal vodstvo na drugi postaji sezone svetovnega prvenstva v reliju na Švedskem. Po tretji etapi pa ima le tri sekunde prednosti pred moštvenim sotekmovalcem Japoncem Takamotom Kacuto.

Ta dirkača sta bila v ospredju tudi že po petkovi etapi, le da je bil na drugem mestu ob Japoncu še Estonec Ott Tänak (Hyundai). Slednji je imel v soboto veliko tehničnih težav in je zdrsnil na četrto mesto, a so razlike tako majhne, da bo boj za zmago na Švedskem odločen šele v nedeljo.

Estonec namreč zaostaja le 12 sekund, pred njim je na tretjem mestu še branilec naslova, Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), ki ima pred moštvenim sotekmovalcem tri sekunde naskoka, za vodilnim Valižanom pa le devet zaostanka.

Brez možnosti ni niti nekdanji svetovni prvak iz let 2022 in 2023, Finec Kalle Rovanperä (Toyota), ki se letos vrača na sceno na vseh dirkah, potem ko je lani vozil le s polovičnim delovnim časom. Kot peti ima 22 sekund zaostanka in šele šesti, Latvijec Martinš Sesks, zaostaja poldrugo minuto.

»Res, le tri sekunde zaostanka? Vsi smo bili hitri, a zdaj si predvsem želim priti do cilja. Seveda sem lačen uspeha, vendar sem bil v preteklosti večkrat že preveč pogolten,« je o tesnem razpletu razmišljal Japonec.

Do majhnega zaostanka mu je pomagal tudi Evans, ki je na zadnjem »brzincu« dneva v okolici Umee storil napako. Na enem od zavojev je zadel v snežno bankino, kakršne so značilne za švedski reli, dirkalnik pa mu je za nekaj sekund tudi ugasnil.

V nedeljo bo odločitev o zmagi na Švedskem padla po zadnjih treh hitrostnih preizkušnjah, od katerih bo zadnja, 18. štela tudi kot »power stage«, na katerem delijo še dodatne točke za SP.